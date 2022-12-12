Саратовские волейболистки оказались сильнее Подмосковного «Заречья»

proton-saratov.ru

Вчера, 11 декабря, на домашней арене волейболистки из Саратовского «Протона» сумели одолеть соперниц из подмосковного «Заречье-Одинцово» во всех трех сетах (25:17, 25:19 и 25:15).

Игра проходила в рамках Чемпионата России. По итогам матча саратовчанки заняли четвретую строчку в национальном первенстве.

В субботу, 24 декабря, у волейболисток из нашего города в ФОК «Звездный» пройдет последняя игра на домашнем паркете в этом году. В Саратов приедет сыграть «Ленинградка» из Северной столицы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.