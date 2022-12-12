фото: пресс-служба Губернатора Саратовской области

Роман Бусаргин поздравил жителей Саратовской области с Днем Конституции РФ. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

- Основной закон – надежный фундамент независимости и национального суверенитета. Его базовые нормы посвящены человеку – его правам и свободам, благополучию, безопасности и самореализации. Эти положения воплощаются в реализации национальных проектов и государственных программ, направленных на динамичное развитие государства и регионов.

Важно, что в Конституции закреплены незыблемые ценности, которые веками нас объединяли. Патриотизм, сохранение исторической правды и памяти о подвиге защитников Отечества – это поистине святые для каждого российского гражданина понятия. Именно они помогают уверенно отвечать на современные вызовы и двигаться вперед.

Сегодня любовь к стране, ответственность за будущее России и новых поколений, как и прежде, придает сил нашим военнослужащим, отстаивающим мир и безопасность.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, добра, счастья и успехов! - высказался Бусаргин.

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