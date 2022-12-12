Бойцов СВО из саратовских Озинок наградили государственными орденами и медалями

Фото: Антонина Галяшкина / Администрация Озинского района

Сразу четверо жителей Озинского района Саратовской области представлены к наградам за воинскую службу в зоне СВО, об этом сообщила глава муниципалитета Антонина Галяшкина.

Так, гвардии старший сержант Иван Костюков - медалью «За отвагу» и медалью Суворова, гвардии младший сержант Дмитрий Косовский - медалью «За отвагу» и медалью Суворова, старший лейтенант Илья Изюмов награжден орденом Мужества и медалью Суворова, гвардии прапорщик Сергей Шмыгалев - орденом Мужества.

– Озинцы гордятся своими героями-земляками! – написала Антонина Галяшкина на своей официальной странице в соцсети.

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