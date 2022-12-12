За вечер воскресенья в больницы Саратовской области поступило два пешехода-нарушителя

Вчера, 11 декабря, в Саратовской области в ДТП пострадали два пешехода, сообщает региональная ГИБДД.

Так, около шести вечера, в центре Саратова на пересечении Московской и Университетской, 33-летний водитель KIA Cerato сбил 29-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном участке. Нарушитель оказался в больнице.

В 19:20 похожая авария произошла в Петровске – на улице Советской 33-летний мужчина попал под колеса Оpel Astra. Пострадавший также переходил дорогу в непредназначенном месте, ему также потребовалась медицинская помощь.

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