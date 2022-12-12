Начало недели станет для саратовцев сухим и ветреным. Об этом сообщает приволжская УГМС

В Саратовской области сегодня, 12 декабря облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть южный, 5...10 м/с с порывами до 15-17 м/c. Температура воздуха колеблется от -1...-6 °C, местами в Правобережье гололед.

В столице региона облачно с прояснениями, снега почти не будет, но сильный южный ветер останется (порыв до 15 м/с) температура воздуха -3...-5 °C.

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