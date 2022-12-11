В Саратовской области завершается вакцинация от гриппа. Об этом сообщает глава регионального минздрава Олег Костин.

По словам министра здравоохранения Саратовской области, на данный момент привиты более 60% населения.

- Вакцинацию мы в понедельник завершаем в связи с подъемом заболеваемости. Работа не прекращается. Примем все возможные меры, чтобы качественно оказывать медпомощь, уменьшить количество очередей, контактов. Стационары работают. Принимаем меры для наличия мест для взрослых и детей , - сказал министр.

Кроме того, Костин отметил, что смертельных случаев в Саратовской области пока не зафиксировали, но вирус агрессивен, вызывает воспаление легких. Температура может подниматься до 40 градусов.

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