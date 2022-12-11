Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.
9 декабря на фельдшера "скорой помощи" в служебно автомобиле набросился пациент. Машина находилась на выезде в 1-ом Магнитном проезде. 46-летнего нетрезвого пациента транспортировали с улицы в 6-ю горбольницу. Пьяный мужчина ударил медика кулаком в лицо. Коллеги 27-летней пострадавшей диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нападения на сотрудника скорой помощи в Саратове по статье "побои"
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.