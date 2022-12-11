В Саратовской области заболеваемость коронавирусом вновь превысила 100 человек за сутки. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9 утра 11 ноября в Саратовской области зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 300 510 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 293 489 человек, из них 75 - за прошедшие сутки.

У 16 заболевших выявлена пневмония, еще у 93 - признаки ОРВИ.

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