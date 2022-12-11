В Саратовской области заболеваемость коронавирусом вновь превысила 100 человек за сутки. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает региональный оперштаб.
По данным на 9 утра 11 ноября в Саратовской области зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 300 510 человек.
Выздоровели с начала эпидемии 293 489 человек, из них 75 - за прошедшие сутки.
У 16 заболевших выявлена пневмония, еще у 93 - признаки ОРВИ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.