Вячеслав Володин

Вячеслав Володин заявил о строительстве южного обхода Саратова в 2023 году. Об этом сообщает телеграмм-канал сторонников спикера госдумы "Володин Саратов".

Старт работам по возведению Южного обхода вокруг Саратова и нового моста через Волгу будет дан в начале 2023 года - заявил Володин. Новая трасса станет объездной дорогой вокруг областного центра. Она замкнет в кольцо Саратов и Энгельс, соединившись с магистралью на Озинки.

— Надеюсь, что в январе, крайний срок — февраль, первые шаги в этом направлении будут сделаны, а дальше, конечно, надо контролировать, чтобы вот этот 41 километр Южного обхода был построен как можно быстрее. В них еще 11,1 километра — это мостовой переход, — высказался Володин.

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