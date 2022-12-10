Саратовская область стала одним из лидеров по строительству в Приволжье

Фото: Пул 64 Z / Telegram

Саратовская область стала одним из лидеров в ПФО по росту строительства. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Губернатор Роман Бусаргин выступил на совещании с вице-премьером, куратором ПФО Дмитрием Чернышенко и полпредом Игорем Комаровым. На совещании в режиме видеосвязи обсуждались общественно-значимые проекты.

– Совместно с регионами проведена большая работа по подготовке и отбору проектов, направленных на социально-экономическое развитие в различных сферах, таких как транспорт, промышленность, туризм, ЖКХ, экология, образование и ряд других. Проекты нацелены на развитие экономики регионов и, самое главное – на улучшение качества жизни граждан, и мы готовы продолжать оказывать необходимое содействие в их реализации. – заявил Комаров.

Куратор ПФО Дмитрий Чернышенко в своем выступлении отметил, что по результатам III квартала этого года Приволжье вошло в тройку российских федеральных округов по реализации проектов кураторства.

Фото: Пул 64 Z / Telegram

За десять месяцев 2022 года объем работ по строительству в ПФО вырос на 10,8% по сравнению с предыдущим годом, что превышает среднероссийский показатель в два раза. Лидерами в строительстве оказались Саратовская и Нижегородская области.

Приоритетными проектами в губернии являются центр обработки данных в Балакове, скоростной трамвай в Саратове, расширение Балаковского металлургического завода, развитие Парка покорителей космоса, строительство нового противотуберкулезного диспансера.

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