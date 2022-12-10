В боях в зоне СВО погиб доброволец из Саратова

В ходе СВО на Украине погиб солдат-доброволец из Саратова Виталий Боднарюк. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соболезнования родным и близким бойца выразил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

– Разделяю горечь невосполнимой утраты вместе с родными и близкими Виталия Филипповича Боднарюка. Он – пример истинного мужества и самоотверженности. Виталий Филиппович погиб как настоящий воин, до конца оставаясь верным интересам России. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. – заявил Бусаргин.

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