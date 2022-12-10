В Саратовскую область пришло потепление и осадки

Фото: Архив КП

Сегодня, 10 декабря, в Саратовской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду с умеренным морозом. Об этом сообщили в областном гидрометцентре.

В областном центре ночная темепература составит около 7-9 градусов ниже нуля, в предместьях Саратова возможно до -12°С. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов мороза.

В регионе ночные температуры составят 6-11 градусов ниже нуля, днем – -2…-7°С.

Ветре во всей губернии ожидается Юго-восточный 7-12 м/с, по области возможны порывы до 16 метров в секунду. В регионе возможен туман )видимость 5000-1000 метров) и гололедица на дорогах.

Сегодня вероятны слабые осадки в Саратове и по области.

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