Минприроды Саратовской области – резкий запах и смог в Балаково вызван горением тростника в Казахстане

Фото: Архив КП

Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области прокомментировало сегодняшние новости о гари и дыме на территории Балаково.

Как уточнили чиновники, смог был вызван горением камыша в Казахстане, на территории Саратовской области пожаров нет. В минприроды также добавили, что помимо балаковцев, на запах гари и дым жаловались из Ершовского, Новоузенского, Алгайского, Краснопартизанского и Духовницкого районов.

Также релиз министерства сообщает, что казахстанские медиа сегодня утром и днем сообщали о горении тростника в приграничных с Россией болотистых районах – камыш загорелся в 30 километрах от поселка Дамба, у побережья Каспийского моря.

Казахстанские оперативные службы не могут попасть к местам возгораний из-за заболоченности территории, но контролируют возгорание камыша, угроз для населенных пунктов нет.

Ранее глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев сообщал, что в городе Балаково чувствуется запах гари и дыма, при этом никаких пожаров на территории района нет.

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