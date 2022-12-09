МЧС: в выходные в Саратовской области сохранится желтый уровень погодной опасности

Завтра, 10 декабря, и до понедельника в Саратове и местами по региону сохранится желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Как уточнило ведомство, в городе и по всей области возможны порывы южного и юго-восточного ветров до 15-17 м/с, на дорогах гололедица.
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