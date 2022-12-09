В Энгельсском районе за год выловили 782 бездомных пса

За 2022 год в Энгельсском районе Саратовской области отловили 782 бездомные собаки, планировалось всего 750. Об этом сообщила сегодня, 9 декабря, районная администрация.

На отлов животных было решено выделить еще 325 тысяч рублей, чтобы продолжить работу до конца года. Бездомных псов отлавливают волонтеры некоммерческой организации «Верный друг».

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