Глава Балаковского района: в городе едкий дым и гарь, пожаров на территории нет

Фото: Сергей Грачев / Telegram

Глава Балаковского района Сергей Грачев в своем Телеграм-канале рассказал о ситуации в муниципальном центре.

По сообщению чиновника, в городе стоит едкий запах дыма и гари. При этом, по информаци ЕДДС, никаких пожаров в районе не происходило, все предприятия работают в штатном режиме.

– Со стороны Администрации БМР информация доведена до министерства экологии Саратовской области. Также запрошены данные по атмосферному состоянию воздуха в городе. – рассказал чиновник о реакции администрации БМР на ситуацию.

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