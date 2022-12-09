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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:04

Губернатор Роман Бусаргин поздравил саратовцев с Днем Героев Отечества

Роман Хвалин
Саратовское боевое подразделение в зоне СВО

Саратовское боевое подразделение в зоне СВО

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил жителей области с Днем Героев Отечества. Текст поздравления политик опубликовал в своем Телеграм-канале.

Бусаргин отметил, что Россия всегда славилась сильными и патриотичными людьми, которые не боялись защищать свою землю и своей решимостью определяли ход истории.

– В этот праздник мы чествуем героев минувших лет и наших современников. Среди них: военнослужащие-участники специальной военной операции. Сегодня они с честью защищают нашу независимость и безопасность. Их подвиг, бесстрашие и самопожертвование – достойный пример гражданственности и личной ответственности за судьбу Родины и будущих поколений.

Пусть наши герои и дальше приумножают мощь и славу Российского государства! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго. – написал губернатор.

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