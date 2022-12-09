Туманная холодная пятница. В Саратовскую область придет потепление и слабый снег

Сегодня, 9 декабря, жителей Саратова и всей губернии ждет облачная с прояснениями погода со слабым снегом. Об этом сообщили в областном гидрометцентре.

Температура воздуха ночью в Саратове – около 12-14 градусов ниже нуля, в пониженных местах до -17°. Днем же в облцентре столбик термометра поднимется до 8-10 градусов мороза.

Ожидается юго-восточный ветер 6-11 метров в секунду, устром и днем возможны порывы до 15 м/с. Такие же условия по ветру синоптики обещают и по всей губернии, по области порывы до 15-16 м/с вероятны в течение всего дня.

Ночью же по области температура около 16-21 градуса ниже нуля, в правобережье теплее – 10-15 мороза. Днем местами в Правобережье погода сменится уже на более мягкую – до -3°С, в целом по региону – 8-13 градусов со знаком минус.

По всей территории региона ожидаются туманы с видимостью от 500 до 1000 метров, изморозь (менее 20 мм) и гололедица.

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