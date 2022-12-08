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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 13:59

В Пугачевском районе после ДТП сгорела иномарка

Евгений Бадиков
фото: МЧС

фото: МЧС

В Пугачевском районе после ДТП сгорела иномарка. Об этом сообщает сообщество «Пугачевские вести» в Вконтакте.

По уточненным данным, сегодня, 8 декабря, в 3:07 рядом с селом Березово на трассе произошла авария. Водитель Chevrolet не справился с управлением и слетел в кювет. От полученных повреждений автомобиль загорелся.

По данным МЧС, площадь пожара составила 4 кв. м, а на борьбу с огненной стихией выезжал 1 пожарный расчет.

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