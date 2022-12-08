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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 13:48

В Новоузенске Саратовской области объявлен карантин по бешенству

Роман Хвалин

В Новоузенске Саратовской области обнаружен очаг бешенства – сообщила пресс-служба управления ветеринарии региона.

Как уточнили чиновники, труп бешеного кота нашли 6 декабря у дома по адресу Свердлова, 17. В радиусе полукилометра от дома установлен карантин – в этой зоне запрещены выставки животных и ярмарки, с территории запрещен вывоз животных.

Карантин может быть отменен, если за два ближайших месяца на этой земле не будет зараженных животных.

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