В Новоузенске Саратовской области объявлен карантин по бешенству

В Новоузенске Саратовской области обнаружен очаг бешенства – сообщила пресс-служба управления ветеринарии региона.
Как уточнили чиновники, труп бешеного кота нашли 6 декабря у дома по адресу Свердлова, 17. В радиусе полукилометра от дома установлен карантин – в этой зоне запрещены выставки животных и ярмарки, с территории запрещен вывоз животных.
Карантин может быть отменен, если за два ближайших месяца на этой земле не будет зараженных животных.
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