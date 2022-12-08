Александр Блатман

Депутат Александр Блатман пригрозил дочерней компании застройщика Писного приостановкой коммерческой стройки. Об этом сообщает телеграм-канал депутата облдумы.

По словам Блатмана, ООО «Строймир», строительная компания, зарегистрированная в марте этого года, в рамках трехстороннего инвестиционного соглашения между администрацией Энгельсского муниципального района, школой № 30 и ООО «Строймир» проводит мероприятия по возведению пристройки к образовательному учреждению. Как оказалось по факту – ни один из пунктов соглашения на данный момент не выполнен.

Первый заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района Евгений Шпольский рассказал, что инвестсоглашение было заключено месяц назад. За это время строительная компания согласно плана-графика должна была провести проектно-изыскательские работы, получить разрешение на строительство, а также организовать подготовку территории в части вертикальной планировки. Ни одно из этих обязательство ООО «Строймир» не исполнено.

Зато очень активное строительство идет на коммерческом объекте этого же застройщика прям рядом со школой.

— Компания, по информации от ее генерального директора Людмилы Сусликовой, оказалась одной из так называемых «дочек» застройщика Леонида Писного, — сообщил депутат.

— Договорились, что если 17 декабря обещанного гендиректором ООО «Строймир» проекта не будет, то разговор будет совершенно иным. От местных властей мы будем требовать решительных действий вплоть до расторжения инвестсоглашения и остановки строительства коммерческого объекта, — рассказал Блатман.

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