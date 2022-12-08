фото: Дмитрий Владимиров

В Саратовской области на карантин из-за ОРВИ и гриппа ушли 37 школ. Об этом стало известно в ходе традиционного брифинга минздрава, сегодня, 8 декабря.

Министр здравоохранения области Олег Костин в ходе общения с журналистами представил статистику заболеваемости вирусами ОРВИ и гриппа.

За прошедшую неделю выявлено 27,3 тыс случаев заражения гриппом и ОРВИ. В 2022 году выделен 161 вирус, 60 из них — вирусы гриппа. 45 - H1N1(свиной;, 12 - H3N2 - грипп типа А; 3 - грипп типа В и другие вирусы ОРВИ. Привито от гриппа 1,2 млн человек, что составляет 82 процента от общего плана.

В Саратовской области закрыто еще 37 школ, а также 1 487 классов. На карантин в общей сложности отправлено 2643 ученика

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