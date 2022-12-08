Несколько улиц в Волжском районе Саратова остались без воды до вечера

Абоненты нескольких улиц в Саратовском микрорайоне Цветочный сегодня, 8 декабря, отключены от холодного водоснабжения. Об этом сообщает КВС.

Из-за работ на водопроводных коммуникациях по адресу Хрустальная, 55, без холодной воды остались жители улиц Исаева (начиная с дома №28), Скоморохова, Покровская и Хрустальная. Также воду отключили жителям 1-го проезда Скоморохова.

Коммунальщики уточнили, что в районе работает пожарный гидрант для сброса воды из труб.

– Течь воды по адресу Самойловская, 55 не является следствием аварийной ситуации. – заявили в пресс-службе КВС.

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