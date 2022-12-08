КВС: водоснабжения до вечера не будет в домах на нескольких улицах Ленинского района

В Ленинском районе Саратова несколько микрорайонов остались без воды до вечера. Об этом сообщили в пресс-службе КВС.

Так, отключены от водоснабжения оказались жители улиц Мира, Дачной, домов на улице Гвардейской 1, 1а, 3, 3а и домов №3 и №5 по Молодежному проезду.

Снова дать воду в дома саратовцев обещают к восьми часам вечера.

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