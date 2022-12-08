В 2022 году более сорока саратовцев заразились свиным гриппом

Олег Костин на брифинге 8 декабря

За 2022 год в Саратовской области не было отмечено ни одного летального исхода, связанного со свиным гриппом. Об этом на брифинге регионального минздрава заявил Олег Костин.

Как отметил глава ведомства, в регионе фиксируется рост заболевших этим штаммом гриппа – всего с начала года в регионе оказалось 45 таких больных. Костин сообщил, что все имеющиеся в наличии российские вакцины против гриппа эффективны и для предотвращения свиного гриппа.

Олег Костин также напомнил о серьезности заболевания для человека и о вероятности летальных исходов.

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