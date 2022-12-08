В партии продовольственной ржи специалисты Саратовской испытательной лаборатории обнаружили карантинный объект - амброзию трехраздельную

Саратовская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ»
Специалистами в области карантина растений Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" при проведении гербологической экспертизы подкарантинного материала (партии ржи продовольственной) выявлен и идентифицирован карантинный объект- амброзия трёхраздельная (Ambrosia trifida L.). Семянки в количестве 2 шт./кг обнаружены в продукции происхождением Саратовская область, Воскресенский район. Вес партии - 650 тн.
Срочный отчёт о выявлении продукции, не отвечающей требованиям фитосанитарных правил и норм, направлен в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.
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