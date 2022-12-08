У промышленников Саратовской области за часть уходящего года зарплата выросла почти на 11 процентов

В Саратовской области за девять месяцев 2022 года у работников промышленности средняя заработная плата достигла 43,9 тысяч рублей – рост составил 10,8%. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила пресс-служба Министерства промышленности региона.

Чиновники отметили, что у ряда специальностей сотрудников отрасли зарплаты ощутимо выше средних показателей, например, – специалисты в транспортировании по трубопроводам получают в среднем 78,7 тысяч рублей. Высоко оплачивают и работу по добыче полезных ископаемых (60,9 тысячи рублей), в энергетическом секторе (57,5 тысяч), на обрабатывающем производстве (44,1 тысяча).

Также, по сведениям министерства, зарплаты выше 40 тысяч рублей получают в сфере производства кокса и нефтепродуктов (77,3 тысяч), химпроме (61,3 тысячи), металлургии (55,2 тысяч), производстве электроники (49,2 тысячи) и машиностроении (47,4 тысяч).

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