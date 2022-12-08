Министр здравоохранения Саратовской области: в поликлинику можно записаться прямо в соцсетях

Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области, обратился в своем Телеграм-канале к жителям региона с предложением записываться на прием ко врачу в соцсетях.

Чиновник объяснил, что такую возможность для саратовцев создали из-за большой нагрузки медицинских колл-центров. В условиях сезонного повышения заболеваемости ОРВИ жители губернии часто вызывают терапевта или педиатра на дом, так что попасть на прием через запись по телефону стало непросто.

Вместо этого министр предложил пользоваться чат-каналами в мессенджере Телеграм и соцсети «ВКонтакте», их сетевой адрес можно узнать на сайте поликлиники или на стендах информации в самом медучреждении.

– Все просто - отправляете запись, с вами созвонятся, дифференцируют, запишут, предупредят и окажут необходимую помощь. – рассказал Костин о порядке записи.

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