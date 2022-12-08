Роман Бусаргин

В Саратовской области вакцинированы от гриппа 1,2 миллиона человек. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

В больницах и поликлиниках региона продолжается вакцинация против гриппа. Этой осенью в регион пришло свыше миллиона доз вакцины, а из областного бюджета закуплено еще более 300 тысяч доз.

На данный момент, по словам Романа Бусаргина привилось от гриппа 1,2 миллиона жителей области. Вакцинироваться можно в 70 медучреждениях во всех районах области, а также в 13 мобильных пунктах в крупных торговых центрах.

Сам губернатор так же прошел вакцинацию.

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