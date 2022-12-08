фото: пресс-служба минспорта региона

Молодежка саратовского «Кристалла» в двух домашних матчах обыграли «Сокол». Об этом сообщает министерство молодежной политики и спорта региона

В рамках Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2022-23 года саратовские хоккеисты дважды разгромили «Сокол» из Чувашской Республики - 9:1 и 6:2.

— По самоотдаче никаких претензий, но есть вопросы по качеству игры. Будем работать над этим. Впереди очень важный заключительный в этом году выезд, необходимо сохранить командный настрой и продолжать набирать очки, — прокомментировал выступление подопечных Никита Бирюков, тренер МХК «Кристалл».

После проведенных матчей саратовская команда поднялась на второе место в конференции «Восток» НМХЛ.

13 и 14 декабря «Кристалл» на выезде встретится с лидером турнирной таблицы - командой МХК «Тамбов»

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