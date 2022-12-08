Роман Бусаргин о волне фейков в Саратовской области: такими действиями нас не сломить

Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к жителям губернии в связи с многочисленными звонками с фейковой информацией, которые граждане получают после событий в Энгельсе в понедельник 5 декабря. Текст обращения глава региона опубликовал в своем Телеграм-канале.

Бусаргин отметил, что «злоумышленники и мошенники» намеренно нагнетают обстановку в области. Они звонят жителям региона с незнакомых номеров и распространяют ложную информацию об эвакуации или угрозе радиационного заражения, представляясь сотрудниками различных ведомств. Губернатор напомнил, что эти сообщения – фейк.

– Все это откровенная ложь, главная цель которой – посеять панику и парализовать работу наших организаций. – отметил Роман Бусаргин.

Политик также высказался о российских военных, как о профессионалах, которые знают, как защитить своих соотечественников от врага. По словам главы области, вопросу безопасности граждан уделяется особое внимание.

– Все попытки противника деморализовать нас не увенчаются успехом. Такими действиями нас не сломить, потому что правда и справедливость на нашей стороне. – подытожил Роман Бусаргин.

Напомним, после отбитой силами ПВО атаки украинского беспилотника на военный аэродром в Энгельсе, жителей области начали донимать звонками провокаторы. Ранее с опровержениями фейков, распространяемых ими, выступил глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов, администрация Ершовского МО и региональное управление Роспотребнадзора.

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