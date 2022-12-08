фото: КП-Саратов
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 93 человека. Статистику предоставил региональный оперштаб.
По данным на 9 утра, сегодня, 8 декабря, в Саратовской области зафиксировано 93 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 300 217 человек.
За прошедшие сутки выздоровело чуть меньше пациентов, нежели заразилось — 82, а общее количество вылечившихся достигло 293 281 человек.
У девяти заболевших выявлена пневмония, у других 84 новых пациентов признаки ОРВИ.
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