В Саратовской области женщина попала в больницу после столкновения с легковушкой и КАМАЗом

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 7 декабря, в Марксе Саратовской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как сообщило ведомство, около 11 утра у дома по адресу Рабочая, 68 женщина, управлявшая Toyota RAV4, врезалась в Geely Emgrand и КАМАЗ – за рулем обеих машин находились 58-летние водители.

Водительницу «Тойоты» доставили в медучреждение, она получила травмы.

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