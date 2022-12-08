24-летняя саратовчанка вышла замуж за мобилизованного

Фото: Управление по делам ЗАГС Саратовской области

Вчера, 7 декабря, еще один призванный в рамках частичной мобилизации житель Саратова заключил брак. Гостями свадьбы стали сослуживцы молодого солдата, сообщила пресс-служба областного управления по делам ЗАГС.

28-летний Никита Шилин взял в жены 24-летнюю Елизавету Носову. Под аплодисменты гостей бракосочетания – сослуживцев Никиты, пара торжественно расписалась, девушка сменила фамилию.

Елизавета после церемонии проводила своего мужа и его друзей в военный учебно-подготовительный центр, – парней отпустили со службы ради события.

Фото: Управление по делам ЗАГС Саратовской области

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