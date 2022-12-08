В Балаково спасатели вызволили из волжских льдов бездомного пса

Фото: Служба спасения Саратовской области
Вчера, 7 декабря, в Балакове Саратовской области работники службы спасения помогли бездомной собаке, вмерзшей в лед на Волге. Об этом сообщили в облспасе.
Спасатели получили вызов около полудня – обратившийся в экстренную службу балаковец рассказал, что дворняга вмерзла в лед недалеко от Саратовской ГЭС. Сотрудники службы спасения растопили лед вокруг пса теплой водой, после чего донесли собаку до берега.
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