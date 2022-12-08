Утром в Саратове зафиксированы массовые поломки электротранспорта Об поломках сообщает «Саратовский городской электрический транспорт» в Вконтакте.

Сегодня, 8 декабря, в Саратове остановилось движение электротранспорта. Из-за схода вагона с рельс у стадиона «Волга» в Заводском районе стояли трамваи №№2, 7 и 8. По причине поломки подвижного состава около Губернского рынка стояли трамваи №№3 и 11 по пути в Мирный переулок.

Движение трамваев №8 было вновь прервано по причине поломки состава по пути в Комсомольский поселок.

На данный момент неисправности устранили, движение восстановлено.

upd: В 9:15 останавливалось движение трамваев маршрутов №№9 и 10 из-за неисправности подвижного состава.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.