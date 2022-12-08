Пять междугородных маршрутов Саратовской области остались без перевозчиков.
В Саратове не состоялись торги по поиску подрядчика на пять межмуниципальных автобусных маршрутов. О результатах вчера, 7 декабря, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Перевозчики были необходимы на пять направлений: Балтай — Балаково, Аркадак — Саратов, Ивантеевка — Саратов, Новые Бурасы — Саратов, Саратов — Песчанка — Оркино. Во вторник, 6 декабря, подвели итоги конкурса, заявок не поступало.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.