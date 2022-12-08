Пять междугородных маршрутов Саратовской области остались без перевозчиков.

В Саратове не состоялись торги по поиску подрядчика на пять межмуниципальных автобусных маршрутов. О результатах вчера, 7 декабря, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Перевозчики были необходимы на пять направлений: Балтай — Балаково, Аркадак — Саратов, Ивантеевка — Саратов, Новые Бурасы — Саратов, Саратов — Песчанка — Оркино. Во вторник, 6 декабря, подвели итоги конкурса, заявок не поступало.

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