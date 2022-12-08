В Саратовской области будет морозно и пасмурно

фото: Дмитрий Владимиров

Сегодня, 8 декабря, в регионе ожидается морозная и облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает областной Гидрометцентр.

Синоптики сообщают о южном ветре скоростью 4-9 м/с, ночью и утром на всей территории области ожидается небольшой снег и туман (видимость 500-1000 метров).

Ночью в облцентре около 15-17 градусов мороза, днем 8-10 ниже нуля.

В регионе же ночная температура составит -16...-21 °C, а днем по области 7-12 градусов ниже нуля.

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