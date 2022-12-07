фото:Министерство образования Саратовской области

Саратовский пятиклассник стал победителем олимпиады по робототехнике. Об этом сообщает министерство образования Саратовской области.

Проект ученика пятого класса саратовского ФТЛ №1 Максима Сизова под названием «Умное зеркало» стал лучшим на Всероссийской олимпиаде по робототехнике и интеллектуальным системам.

Конкурс проходил в заочном формате в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся «Траектория технической мысли». Итоги подвели 5 декабря в Москве, в центре технического образования «Воробьевы горы».

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