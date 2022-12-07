Олег Костин предупредил саратовцев о росте заболеваемости свиным гриппом. Обращение главы регионального минздрава было опубликовано сегодня, 7 декабря.

По словам главы ведомства, заболеваемость в регионе растет.

- Сейчас идет распространение гриппа. Выявляются формы гриппа Н1N1. Кто если помнит, это грипп под названием «свиной». Сейчас, слава Богу, смертей мы не регистрируем, хотя больницы переполнены относительно, имеется повышенное количество лиц при ОРВИ и гриппе, которые находятся у нас в стационаре. Врачи справляются со своей работой, достаточно койко-мест, но количество вызовов значительно увеличено. Вчера, например, на скорой было в одной из поликлиник за день принято 1100 вызовов. Трудно иногда бывает дозвониться, потому что все делают звонки в раннее время, на дом вызывая врачей. Поэтому дал рекомендации всем больницам открыть так называемый чат, в который вы можете написать и оформить вызов», - сказал Олег Костин.

В ожидании доктора министр посоветовал при признаках ОРВИ, гриппе, высокой температуре парацетамол и обильное питье. В случае опасений за свое состояние он также рекомендовал вызывать бригаду скорой помощи.

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