В Саратовской области не пропустили и развернули обратно 18 тонн манго из Казахстана

Таможенники не пропустили в Саратовскую область 18 тонн манго без документов из Казахстана. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

В воскресенье, 4 декабря, машину с фруктами остановили на пограничном пункте в Озинках. Экзотический фрукт пытались завезти из Казахстана.

Манго развернули обратно в Казахстан из-за несоответствий в документации – оказалось, что в сертификате на продукт не указан «адрес фактического назначения груза».

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