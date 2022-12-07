Мобилизованному саратовцу разрешили отлучиться в ЗАГС на свадьбу

фото: ЗАГС

Мобилизованному саратовцу разрешили отлучиться в ЗАГС. Об этом рассказало Управление по делам ЗАГС Саратовской области в социальных сетях.

Вчера, 6 декабря, в отделе ЗАГС по Гагаринскому району Ольга Сенютина вышла замуж за Руслана Юнусова, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации. Мужчина проходит военную подготовку в Саратовской области, но ему разрешили отлучиться на церемонию бракосочетания.

Супруги поставили подписи в журнале актовых записей. После чего молодая супруга проводила возлюбленного в воинскую часть. Всего с начала частичной мобилизации в нашем регионе заключили браки 1299 граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.

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