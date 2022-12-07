В Саратовской области пенсионерка на Ford улетела в кювет – она получила травмы и рассыпала из багажника хурму

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области сегодня утром, 7 декабря, произошло ДТП. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

В 8:10 на 198-ом километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» женщина 1957 года рождения не справилась с управлением Ford Fusion из-за превышения безопасной скорости движения.

Машина сошла с дороги и опрокинулась в кювет. Пенсионерку, которая вела иномарку, доставили в медучреждение с травмами. Судя по фото, предоставленным региональным ГИБДД, из багажника авто рассыпалась хурма.

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