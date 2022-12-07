Сотрудники администрации Озинок Саратовской губернии рассказали, как уроженец района помог отбить атаку ВСУ

Сержант Василий Дорошенко

Сегодня, 7 декабря, администрация Озинского района Саратовской области сообщила о подвиге бойца Василия Дорошенко в зоне спецоперации.

Задачей саратовского воина было обеспечение бесперебойной связи с командным пунктом группировки Вооруженных сил России в одном из освобожденных населенных пунктов.

Позиции атаковали боевики ВСУ, врагу удалось повредить аппаратуру связи. Дорошенко, несмотря на смертельную опасность, оперативно добрался до участка, где было повреждено оборудование и за короткое время сумел восстановить связь со штабом наших сил и вернуться с задания.

Благодаря отважной и быстрой работе сержанта Василия Дорошенко, связь группировки наших войск с командованием была восстановлена, – это помогло российским войскам успешно обороняться и отбить атаку противника.

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