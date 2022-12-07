Роспотребнадзор по Саратовской области рассказал о фейковых звонках от неизвестных жителям Энгельса

Роспотребнадзор опроверг фейковую информацию

В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили, что информация об эвакуации из Энгельса не соответствует действительности. Вчера, 6 декабря, на сайте ведомства появилась публикация под заголовком «Внимание: фейк», разъясняющая ситуацию.

– В адрес Управления Роспотребнадзора по Саратовской области поступили обращения от жителей Саратовской области о поступающих звонках от неизвестных лиц. В ходе разговоров неустановленное лицо, представляясь сотрудником Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рекомендует в связи с ЧС на аэродроме «Энгельс» приобрести йодид калия и по возможности покинуть прилегающие к зоне ЧС районы.

Звонки совершаются со следующих телефонных номеров: +7 916 182-11-03, +7 917 470-05-36; +7 985 075-18-16; +7 925 023-45-80; +7 925 084-42-75; +7 987 036-54-05; +7-913-623-17-85.

Подчеркиваем, что Управление Роспотребнадзора по Саратовской области к подобным злонамеренным действиям неустановленных лиц никакого отношения не имеет. Просим жителей области черпать информацию из официальных источников и сообщать о случаях распространения дезинформации в компетентные органы. – сообщили в ведомстве.

Ранее о недостоверности сообщений злоумышленников об эвакуации сообщал и глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов.

Как сообщали покровчане в соцсетях, звонки от неизвестных, представлявшихся якобы сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора, начали поступать после инцидента с падением обломков сбитого противовоздушной обороной беспилотника ВСУ на территории военной авиабазы в Энгельсе.

Ситуацию прокомментировали в Минобороны России, гражданские объекты в результате работы ПВО не пострадали.

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