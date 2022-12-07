В Саратовской области силовики помешали пронести в исправительные учреждения батон с марихуаной и пропитанные героином носки

Фото: УФСИН по Саратовской области
В пенитенциарные заведения Саратовской области пытались принести посылки с наркотиками. Об этом сообщили в УФСИН по региону.
Так, в СИЗО №1 27-летняя жительница города пыталась пронести в посылке арестанту носки, пропитанные героином в районе резинки.
В ИК-23 сотрудники УФСИН не пропустили в колонию батон, внутри которого оказались пакеты с марихуаной и мефедроном.
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