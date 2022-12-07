Депутаты саратовской облдумы запретят иноагентам быть членами комиссий

фото: КП-Саратов

Сегодня, 7 декабря, на заседании комитета Саратовской областной Думы по информационной политике парламентарии обсуждали вопрос внесения поправок в закон о памятных датах и праздниках.

В России с 1 декабря вступил в силу закон, который закрепляет элементы статуса иностранного агента и устанавливает ограничения, связанные с данным статусом. В частности, иностранный агент не вправе принимать участие в деятельности комиссий, комитетов, консультативных, совещательных, экспертных и иных органов, образованных при органах публичной власти.

Исходя из законопроекта, Роман Чуйченко предложил ограничение на вступление лиц, признанных иностранными агентами в состав комиссии Саратовской областной Думы по праздникам и памятным датам.

Депутаты поддержали инициативу Чуйченко и рассмотрят ее в двух чтениях на ближайшем очередном заседании думы.

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