Кадры из видеосюжета УМВД
В баре на проспекте Столыпина изъяли 23 литра самодельного алкоголя. Об этом рассказали в видеосюжете пресс-служба УМВД по Саратову.
В минувшие выходные в Саратове состоялся полицейский рейд. В ходе мероприятий сотрудники правоохранительных органов выявили 16 фактов нарушений в питейных заведениях Саратова. В одном из баров, расположенных в самом центре города полицейские обнаружили нелегальный цех по производству алкоголя.
В подсобном помещении находились замороженные и свежие заготовки, спиртометр, весы, ароматизаторы, и готовая самодельная продукция - ликеры, настойки, наливки.
В ходе рейда из бара изъято 23 литра самодельного алкоголя. На должностное лицо составлен административный протокол по ч.2 ст.14.16 КоАП РФ.
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