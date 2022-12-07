Жителей губернии насторожили сирены в Энгельсе и эвакуация аэропорта Гагарин – официальные лица рассказали о произошедшем

Аэропорт "Гагарин" вечером 6 декабря. Фото: соцсети

Вчера вечером, 6 декабря, в Саратове очевидцы сообщали об эвакуации аэропорт Гагарин. Также жители Энгельсской «Летки», расположенной рядом с военным аэродромом «Энгельс-1», слышали сирены. Чиновники прокомментировали эти сообщения и подтвердили информацию.

Так, около 20:30 по местному времени был эвакуирован Саратовский аэропорт «Гагарин». Сегодня, утром 7 декабря, корреспондент КП-Саратов связался с директором по стратегическим коммуникациям аэропорта Гагарин Константином Романовским.

– Вчера, 6 декабря, в аэропорту «Гагарин» проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности. – рассказал Романовский.

Представитель авиагавани отказался от более подробного комментария по ситуации. Очевидцы сообщали, что «Гагарин» вернулся к работе в штатном режиме примерно через час после объявления эвакуации.

Также вчера ночью в соцсетях жители энгельсской «Летки» сообщили о сигналах сирены «воздушной тревоги». Как отмечали покровчане, в других районах города сирены слышно не было.

Ситуацию прокомментировал корреспонденту ТАСС первый замглавы Энгельсского района Евгений Шпольский.

– Сирена была на территории военной части. Гражданской инфраструктуре ничего не угрожает. – сообщил федеральному агентству чиновник.

Напомним, утром в понедельник, 5 декабря, на территорию военного аэродрома «Энгельс-1» упали обломки беспилотника ВСУ советского производства «Стриж». Сам летальный аппарат уничтожила ПВО.

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