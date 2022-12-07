фото: ПУЛ Z 64

В Турках возведут набережную и обустроят пляж. Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Романа Бусаргина и главы Турковского района Алексея Никитина, которую осветила пресс-служба правительства Саратовской области.

В ходе встречи обсуждались проекты, которые реализуются в муниципалитете в данный момент. В их число вошли ремонты двух школ, двух детских садов, Дома культуры. На базе школы в поселке Турки открыт центр дополнительного образования «Точка роста». По президентской программе идет ремонт основной общеобразовательной школы поселка Турки, который планируется закончить в 2023 году

Кроме того, в следующем году в Турках планируется начать строительство набережной с пляжем на Хопре. На данный момент поселок не имеет обустроенного доступа к реке.

Губернатор Роман Бусаргин поручил главе района подготовить проектную документацию на все объекты, которые будут участвовать в федеральных и региональных программах в 2023 году.

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